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اتحاد الكرة يعدل لائحة جزاءات «دورينا» للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 06:28 مساء
اتحاد الكرة يعدل لائحة جزاءات «دورينا» للتصدي للتجاوزات الجماهيرية
شعار اتحاد كرة القدم (فيسبوك)
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قرر اتحاد كرة القدم إجراء تغييرات على لائحة الجزاءات الخاصة بالمسابقات الكروية للموسم الرياضي الحالي 2023 – 2024، تضمنت إضافة بعض المواد إلى اللائحة.

لائحة الجزاءات تمنع الهتافات المسيئة
ونشر اتحاد الكرة اليوم السبت نص القرار عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، حيث تضمن القرار تركيزا على التصدي لخروج الجماهير عن النص وإنزال عقوبات بحق المخالفين.

ونصت المادة الأولى من قرار اتحاد الكرة منع الهتاف الجماهيري الجماعي بألفاظ نابية أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو رفع شعارات مسيئة بأي شكل من الأشكال في الملاعب.

ومنحت المادة الجديدة حكم المباراة الحق في إيقاف اللعب لمدة 15 دقيقة لإيقاف الهتافات أو نزع الشعارات، وإذا انقضت المهلة ولم يمتثل الجمهور مرتكب المخالفة يعلن الحكم إنهاء المباراة قبل وقتها القانوني ويقوم برفع تقريره إلى الجهة المختصة، ويتم اعتبار الفريق الذي تسبب جمهوره في إنهاء المباراة خاسرا بهدفين دون رد، ما لم يكن خاسرا بنتيجة أكبر من ذلك عند الإعلان عن إنهاء المباراة.

أما المادة الثانية فعاقبت النادي الذي يقوم مشجعوه قبل أو أثناء أو بعد المباراة برفع شعارات عنصرية أو سياسية أو دينية تمثل إساءة إلى اتحاد الكرة أو أي شخص أو أشخاص مسؤولين بالغرامة ثلاثة آلاف دينار إذا لم تؤثر تلك الأفعال على سير المباراة، وتضاعف في حالة تكرارها خلال الموسم الرياضي نفسه.

كما يعاقب النادي بغرامة ستة آلاف دينار ولعب المباراة التالية على أرضه بدون حضور الجماهير، إذا تسببت تلك الأفعال المشار إليها في المادة الثانية في تأخير بدء المباراة أو إيقافها موقتا ولم تؤد إلى عدم إقامتها أو إنهائها قبل وقتها القانوني، وفي حالة تكرار الفعل نفسه خلال الموسم الرياضي ذاته يجرى مضاعفة الغرامة وتنقل المباراتان التاليتان للفريق على ملعبه إلى ملعب آخر وبدون حضور الجماهير.

وتصل العقوبات إلى حدها الأقصى لتصل إلى تسعة آلاف دينار ونقل المباريات الثلاث التالية للفريق على ملعبه إلى ملعب آخر وبدون حضور الجمهور واعتبار الفريق خاسرا بهدفين دون رد ما لم يكن خاسرا بنتيجة أكبر، إذا تسببت أفعال الجماهير المشار إليها في المادة الثانية من القرار في عدم إقامة المباراة قبل بدايتها أو إنهائها قبل وقتها القانوني.

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الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أصدر بيانا في الثامن من شهر نوفمبر الجاري رصد فيه تجاوزات صاحبت دخول الجماهير إلى الملاعب في بدء الموسم الكروي الجديد من «دورينا»، وأشار إلى أن البعض قام بتصرفات تخرج عن الروح الرياضية وإدخال المفرقعات والألعاب النارية، وقيام البعض برفع شعارات مسيئة.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أنه لمس وجود قصور في مواد اللوائح لتطبيقها على المخالفين، وتعهد بإصدار قرارات متممة لمعالجة مثل هذه الحالات التي لم تتضمنها اللوائح.

قرار اتحاد الكرة بتعديل لائحة الجزءات السبت 11 نوفمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة على فيسبوك)
قرار اتحاد الكرة بتعديل لائحة الجزءات السبت 11 نوفمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة على فيسبوك)
قرار اتحاد الكرة بتعديل لائحة الجزءات السبت 11 نوفمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة على فيسبوك)
قرار اتحاد الكرة بتعديل لائحة الجزءات السبت 11 نوفمبر 2023 (حساب اتحاد الكرة على فيسبوك)
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