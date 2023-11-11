سالم الجلالي يستقيل من الجهاز الفني للمنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قدم المدرب الوطني سالم الجلالي مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني استقالته إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم.

اتحاد الكرة يرفض طلبات سالم الجلالي

جاءت استقالة سالم الجلالي بسبب رفض بعض المتطلبات التي طلبها الأخير من اتحاد اللعبة ومن بينها عدم إبرام عقد له، وكذلك اختيارات القائمة الرسمية للمنتخب الوطني، وعدم الاستعانة بالمحترفين وتجاوزه.

تأتي تلك الاستقالة التي تقدم بها سالم الجلالي فيما يخوض المنتخب الوطني مساء اليوم مباراة ودية مع منتخب السودان المتواجد حاليا في ليبيا.

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واستعان المدير الفني الصربي «ميتشو» باللاعبين مهاجم فريق الأهلي طرابلس أحمد كراوع، ولاعب من وسط نادي الهلال فصيل البدري، فيما يتردد بقوة أن هناك نية لتعزيز صفوف «فرسان المتوسط» أيضا بلاعب الأهلي طرابلس محمد منير باعتباره من أصحاب الخبرة الدولية.