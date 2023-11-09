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اليوم.. الخمس يواجه البشائر لخطف صدارة المجموعة الثانية لـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 02:29 مساء
اليوم.. الخمس يواجه البشائر لخطف صدارة المجموعة الثانية لـ«دورينا»
مباراة الاتحاد والخمس في الجولة الثانية من الدوري الممتاز «دورينا» الخميس 2 نوفمبر 2023 (حساب نادي الخمس على فيسبوك)
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يلتقي فريقا الخمس والبشائر في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس على ملعب الخمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الخمس حقق فوزا وتعادلا في أول جولتين بـ«دورينا»
فريق الخمس يملك أربع نقاط في المركز الثاني بترتيب فرق المجموعة الثانية، وهو يخوض لقاء اليوم بأمل تحقيق الفوز لكي يرفع رصيده إلى سبع نقاط متفوقا على المدينة المتصدر الحالي برصيد ست نقاط.

وقد حصد الخمس نقاطه الأربع من خلال فوزه على السويحلي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى وتعادله مع الاتحاد بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من «دورينا».

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أما البشائر فيخوض لقاء اليوم من دون أي رصيد من النقاط، حيث سبق له خوض مباراة واحدة أمام المدينة في الجولة الثانية لكنه المباراة انتهت لصالح المدينة بهدف من دون رد. وسيسعى البشائر إلى الفوز على الخمس اليوم لكي يحصد أول فوز له في الدوري الممتاز «دورينا».

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