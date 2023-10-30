  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 07:31 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا
برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) الإثنين 30 أكتوبر 2023
alwasat radio

يناقش برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الإثنين نتائج الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الرياضي 2023-2024، والتي اختتمت أمس الأحد.

وتنطلق منافسات الأسبوع الثاني، بعد غد الأربعاء، الأول من نوفمبر 2023 بلقاء الملعب الليبي مع الاتحاد المصراتي على ملعب النهر في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا بحضور الجمهور.

وتطرق البرنامج إلى إعلان الاتحاد السوداني لكرة القدم اختيار ليبيا لخوض المنتخب السوداني لمبارياته في تصفيات كأس العالم 2026. وتلعب السودان مباراتين في انطلاقة تصفيات المونديال في نوفمبر بلقاء التوغو والكونغو، حيث ستكون أول مباراة للمنتخب السوداني يوم 13 نوفمبر بملعب شهداء بنينا الدولي في بنغازي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ...
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»
ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا

ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا
«لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

«لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة ...
جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل

جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل
المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة

المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة
الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده

الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده
«اللواء 111» ينتشر في غريان بعد اشتباكات الصباح

«اللواء 111» ينتشر في غريان بعد اشتباكات الصباح
شاهد في «هنا ليبيا»: تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس
الشهوبي: مطار سبها يسيِّر رحلات إلى القاهرة وتونس نوفمبر المقبل

الشهوبي: مطار سبها يسيِّر رحلات إلى القاهرة وتونس نوفمبر المقبل
حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء والخميس

حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء...
حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء والخميس

حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء...
مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة

مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات ...
نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»

نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر

بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر
خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية

خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
عبدالله دبري: محاولات لحرمان نادي الإخاء بهون من الصعود لدوري الدرجة الأولى
عبدالله دبري: محاولات لحرمان نادي الإخاء بهون من الصعود لدوري ...
محاضرة بجامعة طرابلس عن تنظيم وإدارة البطولات الرياضية
محاضرة بجامعة طرابلس عن تنظيم وإدارة البطولات الرياضية
النصر يتصدر نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما بالعلامة الكاملة
النصر يتصدر نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما بالعلامة الكاملة
المنتخب يخسر لقاءه الثاني بمونديال كرة القدم المصغرة ويقترب من الخروج
المنتخب يخسر لقاءه الثاني بمونديال كرة القدم المصغرة ويقترب من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري
التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ......
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل ......
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة...
المزيد
شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا
شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار......
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي ......
شاهد.. عبر «في التسعين» آراء صادمة بحق المنتخب الليبي بعد استمراره في التصنيف 126
شاهد.. عبر «في التسعين» آراء صادمة بحق المنتخب الليبي بعد ......
المنتخب يخسر لقاءه الثاني بمونديال كرة القدم المصغرة ويقترب من الخروج
المنتخب يخسر لقاءه الثاني بمونديال كرة القدم المصغرة ويقترب ......
النصر يتصدر نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما بالعلامة الكاملة
النصر يتصدر نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما بالعلامة ......
المزيد