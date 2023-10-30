شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV) مساء اليوم الإثنين نتائج الجولة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للموسم الرياضي 2023-2024، والتي اختتمت أمس الأحد.

وتنطلق منافسات الأسبوع الثاني، بعد غد الأربعاء، الأول من نوفمبر 2023 بلقاء الملعب الليبي مع الاتحاد المصراتي على ملعب النهر في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا بحضور الجمهور.

وتطرق البرنامج إلى إعلان الاتحاد السوداني لكرة القدم اختيار ليبيا لخوض المنتخب السوداني لمبارياته في تصفيات كأس العالم 2026. وتلعب السودان مباراتين في انطلاقة تصفيات المونديال في نوفمبر بلقاء التوغو والكونغو، حيث ستكون أول مباراة للمنتخب السوداني يوم 13 نوفمبر بملعب شهداء بنينا الدولي في بنغازي.

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