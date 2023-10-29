عبدالله دبري: محاولات لحرمان نادي الإخاء بهون من الصعود لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد مدير المكتب الإعلامي بنادي الإخاء بهون، عبدالله دبري، أن إدارة النادي أصدرت بيانًا بشأن ما يحاك ضد النادي بعد اقتراب صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى.

محاولات لإعادة الدوري

وقال عبدالله دبري إن رغبة الاتحاد الفرعي بخليج سرت هي إعادة الدوري مع فرق الترتيب الثاني والثالث في المجموعتين، وقد تصدر المجموعة الثانية فريق الأجيال أبوقرين.

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وأضاف في تصريح إلى بوابة «الوسط» أن السعي لحرمان الفريق من الترشح خطوة لن نقبل بالسكوت عنها، وسيستعمل النادي كل الوسائل القانونية لمنع العبث بعرق وجهد فرق كافحت من أجل الوصول لدوري الدرجة الأولى، مؤكدًا أن من يعبثون باللوائح هم من يفترض أن يتحلوا بالنزاهة.