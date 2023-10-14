  • Alwasat News
Atwasat

الليلة.. المنتخب الوطني يواجه ليبيريا في أول اختبار لـ«ميتشو»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 07:27 مساء
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه ليبيريا في أول اختبار لـ«ميتشو»
ميلوتين سيريدوفيتش (ميتشو) خلال إدارته إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اختبارًا وديًا مهمًا عندما يواجه نظيره الليبيري على ملعب يوسف برشيد بالمغرب في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، كما يخوض المنتخب مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب النيجر.

المنتخب الوطني يستعد لتصفيات كأس العالم 2026
تأتي المبارتان الوديتان أمام منتخبي ليبيريا والنيجر في إطار المعسكر التدريبي الذي يخوضه المنتخب الوطني حاليًا تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتين سيريدوفيتش «ميتشو»، الذي تعاقد معه اتحاد كرة القدم مؤخرًا لقيادة «فرسان المتوسط» وتجهيز الفريق لخوض الاستحقاقات المقبلة.

«فرسان المتوسط» يستعد لتصفيات مونديال 2026 بوديتي ليبيريا والنيجر في المغرب (صور)
- منتخب ليبيا جاهز لمواجهة بوتسوانا وسط انتظار هدية تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

وسيحاول «ميتشو» تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر والمباراتين الوديتين، كما سيحاول الدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراتين للوقوف على مستوياتهم تمهيدًا للاستقرار على التشكيلة التي سيتم الاعتماد عليها خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويبدأ المنتخب الليبي رحلته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب إيسواتيني يوم 13 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز في مدينة بنغازي.. السبت
تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز في مدينة بنغازي.. السبت
الأهلي طرابلس يلتقي الصفاقسي التونسي وديا استعدادا للموسم الجديد
الأهلي طرابلس يلتقي الصفاقسي التونسي وديا استعدادا للموسم الجديد
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما
الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية لمتضرري «دانيال» (صور)
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية ...
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف نهائي بطولة الدوحة للسلة
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام بيروت اللبناني في نصف ......
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق «دورينا» رسميًا
اتحاد الكرة يتحدى صعاب عاصفة «دانيال» ويعلن موعد انطلاق ......
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة
نادي الخمس يتعاقد مع المدرب المصري سمير كمونة...
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل ......
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا
اليوم.. الأهلي بنغازي يواجه أسيك ميموزا بدوري أبطال أفريقيا...
المزيد
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه ليبيريا في أول اختبار لـ«ميتشو»
الليلة.. المنتخب الوطني يواجه ليبيريا في أول اختبار ......
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان
منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان...
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة المشهد (صور)
40 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف.. وذات الصوارى في صدارة ......
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة
أساتذة ليبيا للقوة البدنية ثالث العالم بـ28 ميدالية متنوعة...
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة طبية لمتضرري «دانيال» (صور)
الأولمبية الليبية تواصل المبادرات الإيجابية بتجهيز عيادة ......
المزيد