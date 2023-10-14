الليلة.. المنتخب الوطني يواجه ليبيريا في أول اختبار لـ«ميتشو»

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اختبارًا وديًا مهمًا عندما يواجه نظيره الليبيري على ملعب يوسف برشيد بالمغرب في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، كما يخوض المنتخب مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب النيجر.

المنتخب الوطني يستعد لتصفيات كأس العالم 2026

تأتي المبارتان الوديتان أمام منتخبي ليبيريا والنيجر في إطار المعسكر التدريبي الذي يخوضه المنتخب الوطني حاليًا تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميلوتين سيريدوفيتش «ميتشو»، الذي تعاقد معه اتحاد كرة القدم مؤخرًا لقيادة «فرسان المتوسط» وتجهيز الفريق لخوض الاستحقاقات المقبلة.

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وسيحاول «ميتشو» تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر والمباراتين الوديتين، كما سيحاول الدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراتين للوقوف على مستوياتهم تمهيدًا للاستقرار على التشكيلة التي سيتم الاعتماد عليها خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويبدأ المنتخب الليبي رحلته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب إيسواتيني يوم 13 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.