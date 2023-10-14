«فرسان المتوسط» يستعد لتصفيات مونديال 2026 بوديتي ليبيريا والنيجر في المغرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت، الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» إلى المغرب، للدخول في معسكر استعدادي، تتخلله مباراتان وديتان في أحد أيام الاتحاد الدولي «فيفا»، استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

وخلال المعسكر التحضيري في المغرب، سيخوض «فرسان المتوسط» مباراته الودية الأولى أمام ليبيريا، قبل المباراة الودية الأخرى التي ستجمعه بمنتخب النيجر.

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المباراتان ستشهدان الظهور الأول للمدرب الجديد ميلوتين سيريدوفيتش «ميتشو»، الذي اتفق مع اتحاد الكرة على قيادة المنتخب الوطني بعقد لعام واحد قابل للتجديد.

وقد أوقعت قرعة التصفيات «فرسان المتوسط» في المجموعة الرابعة، التي تضم ليبيا والكاميرون وكاب فيردي وأنغولا وإيسواتيني وموريشيوس.

المنتخب الليبي لكرة القدم يصل المغرب، 13 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

المنتخب الليبي لكرة القدم يصل المغرب، 13 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

المنتخب الليبي لكرة القدم يصل المغرب، 13 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

المنتخب الليبي لكرة القدم يصل المغرب، 13 أكتوبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)