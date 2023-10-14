منتخب التايكوندو يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا بأبيدجان

القاهرة - بوابة الوسط

يؤدي المنتخب الوطني للتايكوندو تدريبات يومية داخل مقر الأكاديمية الأولمبية بمدينة طرابلس استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للتايكوندو المصنفة «G 4» المقرر إقامتها في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار يومي 5 و6 من شهر نوفمبر القادم.

منتخب التايكوندو يضم 12 لاعبًا

يشارك في تدريبات المنتخب الوطني للتايكوندو 12 لاعبًا تم اختيارهم لتمثيل المنتخب الليبي في بطولة أفريقيا بأبيدجان، وفقًا لما ذكره حساب اللجنة الأولمبية الليبية على «فيسبوك».

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يتولى الإشراف على تدريبات المنتخب الوطني للتايكوندو المدير الفني والبطل السابق للعبة محمد طليش، والمدربان رمضان الوافي وأشرف اللافي.