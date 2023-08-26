نقاط متعددة في اجتماع كونغرس التايكوندو «ITF» وسط حضور ليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتايكوندو «ITF» اجتماعها العادي الـ28 على هامش بطولة العالم في كازاخستان، ومثّل ليبيا في هذا المحفل العالمي الأمين العام للاتحاد الليبي لتايكوندو ناصر الشين، وجرى خلاله الاتفاق على العديد من النقاط.

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وأبرز النقاط التي شهدها اجتماع الكونغرس عرض تقارير نشاط الاتحاد الدولي، والتصديق على محضر الاجتماع السابق للكونغرس الذي عقد في بلغاريا، ومناقشة برنامج النشاط للعام 2024، وموازنته التقديرية، والموافقة على استضافة كازاخستان بطولة العالم لتايكوندو للعام 2024.

أيضا جرت في الاجتماع مناقشة استضافة إيطاليا بطولة العالم 2025، وقبول عضوية 7 دول جديدة بالجمعية العمومية للاتحاد، وهى: مصر والسعودية والسودان والبحرين والكونغو وتشاد ومالي، ليصل عدد الدول المعتمدة في لعبة التايكوندو إلى 145 دولة.