نادي جامعة طرابلس يتأهب للمشاركة فى مسابقات الاتحادات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد مجلس إدارة نادي جامعة طرابلس الرياضي اجتماعه الثاني أمس الخميس، بحضور رئيس النادي الدكتور مجدي حمزة.

موضوعات عدة ناقشها مجلس إدارة نادي جامعة طرابلس

تناول اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة طرابلس مناقشة جملة من المواضيع من بينها إعداد الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للنادي، وتحديد الرؤية والرسالة والأهداف والقيم، وحصر الأصول من المرافق الرياضية التي ينتفع بها النادي.

وفي إطار الاستعداد لمشاركة نادي جامعة طرابلس في مسابقات الاتحادات الرياضية، تم تكلف محمد بليوكة مديرا تنفيذيا للنادي، وطلال الحمادي مديرا للألعاب الجماعية، وسراج التاجوري مديرا للألعاب الفردية، كما كلف مؤيد علي مشرفا للنشاط الثقافي والاجتماعية.

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كما اتفق مجلس إدارة نادي جامعة طرابلس على إعداد مقترح للميزانية التسييرية للنادي، وإعداد وتجهيز العقود وتكليفات اللاعبين والمدربين، وإنشاء صفحة للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة التفاعل.