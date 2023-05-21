  • Alwasat News
Atwasat

أبوالشواشي: أتمنى أن تسير الاتحادات الرياضية على خطى اتحاد السلة يعيش نفس الظروف لكنه إيجابي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 21 مايو 2023, 03:13 مساء
أبوالشواشي: أتمنى أن تسير الاتحادات الرياضية على خطى اتحاد السلة يعيش نفس الظروف لكنه إيجابي
عادل أبوالشواشي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

طالب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الأسبق عادل أبوالشواشي الاتحادات الرياضية بالاقتداء بالاتحاد الليبي لكرة السلة، واعتباره نموذجًا إيجابيًا في الإخلاص للعبة والعمل والعطاء.

- رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات
 
وقال أبوالشواشي في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن اتحاد السلة يعاني نفس الظروف، وقلة الإمكانات، ويعيش نفس المناخ الرياضي، لكنه يقدم دروسًا في العطاء والتنظيم الجيد، مع تقديم مواسم رياضية مميزة».

يذكر أن عادل أبوالشواشي سبق أن تولى رئاسة الاتحاد الليبي للدراجات لعدة سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر تتوج بكأس وذهبية العرب لكرة القدم الشاطئية
مصر تتوج بكأس وذهبية العرب لكرة القدم الشاطئية
رئيس دولة السلفادور يتوعد المذنبين في حادث التدافع بملعب كرة القدم
رئيس دولة السلفادور يتوعد المذنبين في حادث التدافع بملعب كرة ...
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت ...
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى بـ«دورينا» (صور)
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة ...
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع عزالدين العلوي
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع عزالدين...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
المزيد
أبوالشواشي: أتمنى أن تسير الاتحادات الرياضية على خطى اتحاد السلة يعيش نفس الظروف لكنه إيجابي
أبوالشواشي: أتمنى أن تسير الاتحادات الرياضية على خطى اتحاد ......
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف ......
ليبيا تكتسح بلجيكا بسداسية في افتتاح مونديال الكرة المصغرة.. والمصلي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي (صور)
ليبيا تكتسح بلجيكا بسداسية في افتتاح مونديال الكرة المصغرة........
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع عزالدين العلوي
نجم الأهلي طرابلس الدولي السابق علي الأسود يطالب بوقفة مع ......
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى بـ«دورينا» (صور)
الهلال يتأهل رسميا للدور السداسي رفقة الأهلي بنغازي في ......
المزيد