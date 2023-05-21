أبوالشواشي: أتمنى أن تسير الاتحادات الرياضية على خطى اتحاد السلة يعيش نفس الظروف لكنه إيجابي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الأسبق عادل أبوالشواشي الاتحادات الرياضية بالاقتداء بالاتحاد الليبي لكرة السلة، واعتباره نموذجًا إيجابيًا في الإخلاص للعبة والعمل والعطاء.

- رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات



وقال أبوالشواشي في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن اتحاد السلة يعاني نفس الظروف، وقلة الإمكانات، ويعيش نفس المناخ الرياضي، لكنه يقدم دروسًا في العطاء والتنظيم الجيد، مع تقديم مواسم رياضية مميزة».

يذكر أن عادل أبوالشواشي سبق أن تولى رئاسة الاتحاد الليبي للدراجات لعدة سنوات.