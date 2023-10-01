غدًا.. الاتحاد يستهل مشاركته في البطولة العربية للسلة بمواجهة الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

يستهل فريق الاتحاد مشاركته في البطولة العربية لكرة السلة التي تستضيفها قطر حتى الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، عندما يواجه فريق الأهلي المصري في الرابعة والنصف عصر غد الإثنين بتوقيت ليبيا، على صالة نادي الريان.

سلة الاتحاد ضمن المجموعة الرابعة

وينافس الاتحاد ضمن المجموعة الرابعة للبطولة التي تضم أيضًا فرق الأهلي المصري، ودجلة الجامعة العراقي، ومجد طنجة المغربي، وبيروت اللبناني.

وافتتح فريقا الأهلي المصري، ودجلة الجامعة العراقي، منافسات المجموعة الرابعة اليوم الأحد، بمباراة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 92-77 ليتصدر ترتيب المجموعة موقتًا، كما أقيمت اليوم أيضًا مباراة الأهلي القطري ودينامو اللبناني التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 93-63 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويأمل فريق الاتحاد أن ينافس على لقب البطولة العربية لكرة السلة ليكون اللقب العربي الأول في تاريخ النادي.

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ويحمل نادي الاتحاد السكندري المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة العربية لكرة السلة؛ حيث سبق له الفوز باللقب سبع مرات، يليه نادي الرياضي اللبناني الذي فاز باللقب خمس مرات، فيما فاز الأهلي بنغازي باللقب العربي مرتين عامي 2012 و2013.