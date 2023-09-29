الشوط الأول.. الأهلي بنغازي يتأخر أمام بيروت في نصف النهائي ببطولة الدوحة للسلة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى فريق بيروت اللبناني الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي بنغازي متقدمًا بنتيجة 52-29، في مباراة الفريقين الجارية حاليًا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة.

تفوق بيروت على الأهلي بنغازي

تمكن فريق بيروت اللبناني من بسط سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، وأنهى الربع الأول متقدمًا بنتيجة 18-11. وقد حاول لاعبو الأهلي بنغازي مجاراة منافسهم اللبناني خلال هذا الشوط، وتمكنوا من حرمان المنافس من تسجيل العديد من النقاط.

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وفي الربع الثاني واصل فريق بيروت اللبناني هيمنته عل اللقاء، واستغل بعض الهفوات التي ارتكبها لاعبو الأهلي بنغازي في توسيع الفارق، لينهي الربع الثاني متقدمًا بنتيجة 52-29.