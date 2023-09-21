أسرة الرياضة ببنغازي تؤبن فقيد الملاكمة سالم الضبع

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت مدينة بنغازي حفل تأبين للفقيد حكم ومدرب الملاكمة سالم حمد محمد الضبع، برعاية الاتحاد الفرعي للملاكمة في بنغازي ونادى الهلال وصالتي سلطان وشيخ الشهداء.

كلمات مؤثرة في تأبين سالم الضبع

شهد حفل التأبين إلقاء كلمات من قبل رفيق دربه الملاكم السابق والموثق للعبة الملاكمة مفتاح أبوعزة، والشيخ نورى أبومدين، ونائب رئيس الاتحاد الفرعي للملاكمة بنغازي محمد امبيق، بجانب كلمة إدارة نادي الهلال التي ألقاها أحمد قني، وكلمة عضو الاتحاد الليبي للملاكمة خالد حجازي، وكلمة نادي سلطان للملاكمة التي ألقاها محمد الورفلي وكلمة الشخصية الرياضية المرموقة أحمد بشون.

وقد أشاد المتحدثون في كلماتهم بخصال فقيد الملاكمة سالم حمد محمد الضبع وسمو أخلاقه ودوره المتميز في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها.

وخلال احتفالية التأبين أُهديت إلى أسرة فقيد الملاكمة سالم الضبع دروع من اتحادات الملاكمة بمناطق بنغازي والخليج والجبل الأخضر، ومن اللجنة العامة للحكام ومن أندية الهلال والسواعد والنصر وسلطان والنادي الليبي وصالة شيخ الشهداء ونادي علي الشريف للملاكمة.

السيرة الذاتية لفقيد الملاكمة سالم الضبع

سالم الضبع من مواليد بنغازي العام 1960، وزاول رياضة الملاكمة منذ صغره بنادي الهلال، وشارك في النزالات التي أُقيمت خلال زيارة البطل العالمي محمد علي كلاي إلى بنغازي سنة 1974 واستمر مع نادي الهلال حتى إيقاف لعبة الملاكمة في العام 1980، وعقب استئنافها في العام 2012 كان سالم الضبع من المبادرين في غعادة نشاطها كمدرب بمنطقة بنغازي، وانخرط بعدها في مجال التحكيم وشارك في العام 2013 في دورة تحكيم بتونس.

على الصعيد الإداري، تولى سالم الضبع مهام نائب للجنة العامة للحكام وأسهم في تنظيم عدة دورات للتحكيم في المنطقة الشرقية، وكان من العناصر الأساسية في حفلات الملاكمة التي نظمت بالمنطقة الشرقية.

أما على صعيد التدريب، فقد أشرف سالم الضبع على تدريب نادي سلطان وأسهم في بروز عديد المواهب التي توجت بعدة ألقاب.

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ومن ملاكمي جيله بمنطقة بنغازي رمضان العرفي وعبدالرحيم الجيار ورمضان عبدالله ومرعي بوحجر وفتحي الفيتوري الأشول وفوزي الطويل ومنير مناع وفتحي الفراوي وجمال الصويعي ومفتاح أبوعزة وعبدالله الكاديكي.

وقال موثق لعبة الملاكمة مفتاح ابوعزه إن المرحوم سالم الضبع كان مثالا للمربي الفاضل الحريص على إعطاء المعلومة الصحيحة، ومتابع لكل جديد في عالم التدريب والتحكيم، وكان محل احترام وتقدير من الجميع ملاكمين وحكام ومدربين وإداريين .

سالم الضبع خلال توجيه أحد الملاكمين (فيسبوك)

جانب من حفل تأبين المرحوم سالم الضبع (فيسبوك)

سالم الضبع خلال توجيه أحد الملاكمين (فيسبوك)