إقالة البدين من عضوية اتحاد الملاكمة وإيقاف بلوزة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدر رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف بهلول السود قرارًا بإقالة فرج محمد البدين من منصبه كنائب رئيس وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة.

الإبعاد عن أنشطة اتحاد الملاكمة

وتضمن نص قرار الإقالة كذلك منع البدين من مزاولة أى عمل يخص الاتحاد الليبي للملاكمة.

وعلى الرغم من أن المنطوق الرسمي للقرار لم يتضمن أية أسباب موجبة له، إلا أن الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للملاكمة أوضحت أن إقالة البدين من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد، تأتي لقيامه بتجاوز اللوائح المعمول بها، والإساءة والتشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى كل من رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، ورئيس اللجنة الفنية، والأمين العام لاتحاد الملاكمة، وأعضاء المكتب التنفيذي، ورئيس لجنة التحكيم العليا بالاتحاد الليبي للملاكمة.

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كما تضمن القرار أيضًا إيقاف مفتاح البهلول بلوزة من عمله كعضو للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للملاكمة، مع إحالته إلى التحقيق، والتشديد على العمل بهذا القرار بشكل فوري.