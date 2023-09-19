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دقيقة حداد على ضحايا ليبيا والمغرب بمباراة برشلونة ورويال أنتويرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 10:10 مساء
دقيقة حداد على ضحايا ليبيا والمغرب بمباراة برشلونة ورويال أنتويرب
ملعب مباراة برشلونة الإسباني ورويال أنتويرب البلجيكي في افتتاح دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 (موقع إكس)
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وقف لاعبو برشلونة الإسباني ورويال أنتويرب البلجيكي دقيقة صمت على أرواح ضحايا الفيضانات في ليبيا، وزلزال المغرب، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «مونتجويك»، في مستهل مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي 12 سبتمبر تقدم نادي برشلونة ببرقية تعازي ومواساة لأسر ضحايا العاصفة «دانيال» التي ضربت ليبيا، وأسفرت عن آلاف الوفيات والإصابات المفقودين.

- برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
- أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

وقال المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، عبر حسابه على موقع «إكس»: «يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا فيضانات ليبيا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين».

وامتد التضامن الرياضي مع ضحايا فيضانات ليبيا، حين أعلن نادي أولمبيك مارسيليا المنافس في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم التبرع بثمن بيع قمصانه في المزاد العلني إلى منظمة الإغاثة الشعبية الفرنسية ومنها إلى متضرري عاصفة «دانيال» في ليبيا وزلزال المغرب.

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