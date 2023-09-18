أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا المنافس في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم التبرع بثمن بيع قمصانه في المزاد العلني إلى منظمة الإغاثة الشعبية الفرنسية ومنها إلى متضرري عاصفة «دانيال» في ليبيا وزلزال المغرب.

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يأتي هذا بعد أن وضعت إدارة نادي مارسيليا أعلام ليبيا والمغرب على قميصها في مباراة الفريق أمام تولوز في الدوري الفرنسي والتي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المنافسات.

التحرك جاء بهدف إظهار التضامن مع ضحايا الكوارث الطبيعية التي أثرت على البلدين في الأيام الأخيرة، وسبق وتقدم كبار الأندية الأوروبية ببرقيات التعازي والمواساة إلى ليبيا أبرزها من ناديي القمة في إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وروما من إيطاليا وليفربول الإنجليزي.

قميص نادي أولمبيك مارسيليا. (فيسبوك)