الجويفي يوجه بتسوية ديون اتحاد الكرة للإداريين والمدربين خلال الأسبوع الجاري

طرابلس - بوابة الوسط

وجه وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي بتسوية الديون المتراكمة على اتحاد الكرة لصالح الإداريين والمدربين والحكام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير مع مجموعة من الحكام والمدربين والإداريين، رفقة المنتخبات الوطنية خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور وكيل الوزارة جمال أبونوارة.

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وأعطى الجويفي تعليماته بتسوية جميع الديون المتراكمة على اتحاد الكرة، وإعداد الصكوك المالية الخاصة بها، وتسليمها خلال الأسبوع الجاري.

جانب من اجتماع وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي مع مجموعة من الحكام والمدربين والإداريين، الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 (متابعة وتصوير: محمد دردور)

جانب من اجتماع وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي مع مجموعة من الحكام والمدربين والإداريين، الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 (متابعة وتصوير: محمد دردور)

جانب من اجتماع وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي مع مجموعة من الحكام والمدربين والإداريين، الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 (متابعة وتصوير: محمد دردور)