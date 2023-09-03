مصادر لقناة «الوسط»: الإصابة تبعد فاضل سلامة عن مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط

تأكد غياب لاعب فريق الأهلي بنغازي فاضل سلامة عن مباراة المنتخب الوطني المقبلة أمام منتخب غينيا الاستوائية المقررة الأربعاء المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

المنتخب الوطني يخوض مباراة «تحصيل حاصل»

وقالت مصادر في تصريح إلى قناة «الوسط» إن الفحوصات الطبية التي خضع لها فاضل سلامة تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، أثبتت إصابته بتمدد بسيط يستوجب الراحة والعلاج لمدة عشرة أيام.

ويلتقي المنتخب الوطني مع منتخب غينيا الاستوائية في مباراة «تحصيل حاصل»، حيث فقد «فرسان المتوسط» أي أمل في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وبعد خمس جولات من التصفيات يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط حصدها من فوز وحيد وأربع هزائم، وتمكن من تسجيل هدف واحد وتلقت شباكه سبعة أهداف.

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وعقب مباراة المنتخب الوطني التي خاضها أمام نظيره البوتسواني في الجولة الخامسة بالتصفيات، أعلن المدير الفني حمدي بطاو استقالته من منصبه، ليقوم اتحاد كرة القدم بتكليف سالم الجلالي بقيادة «فرسان المتوسط»

في مباراته أمام غينيا الاستوائية، على أن يجري التعاقد مع مدير فني أجنبي ليقود الفريق في الفترة المقبلة، حيث تنتظره استحقاقات مهمة على رأسها خوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.