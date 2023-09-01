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«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الجمعة 01 سبتمبر 2023, 07:43 صباحا
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
المنتخب الوطني لكرة القدم، (أرشيفية: الإنترنت)
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يستعد المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» لمواجهة غينيا الاستوائية ضمن ختام مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية المقبلة بساحل العاج «كان 2023»، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل، وأعلن الاتحاد الليبي تكليف المدرب الوطني سالم الجلالي بتولى المهمة بشكل موقت، بهدف استئناف الفريق الوطني تحضيراته، استعدادا للمباراة التي ستقام على ملعب شهداء بنينا ببنغازي الأربعاء المقبل، على أن يواصل مسؤولو اتحاد الكرة رحلة البحث عن المدرب الجديد.

24 لاعبا في قائمة «فرسان المتوسط» الجديدة
اختار سالم الجلالي قائمة جديدة شابة تضم 24 لاعبا، من بينهم محترفان: الطاهر بن عامر المحترف بالدفاع الحسني الجديدي المغربي، وفهد المسماري المحترف في فريق سوسيشكا المونتينغري. كما ضمت القائمة كلًا من: محمد عياد، وأيمن التيهار، وأصيل المقصبي في حراسة المرمى، وعلي يوسف، وأسامة الصريط، وحمزة المقصبي، وفاضل سلامة، ومؤيد جدور، ومحمود الشلوي، وزياد العلواني، وطه خليل، وعبد السلام مصطفى، ومالك الأندلسي، وفرج غيضان، وحسين طقطق، وسند بن علي، ونورالدين القليب، وعبدالميسر أبوشيبة، وعمر الخوجة، وصبحي الضاوي، وأسامة أبو جليدة، وأسامة الشريمي.

سالم الجلالي ثالث مدرب بعد بداية فرنسية ونهاية مع بطاو
استهل «فرسان المتوسط» مسيرته ضمن تصفيات «كان» بقيادة المدرب الفرنسي مارتينيس، ثم تولى مهمة تدريب الفريق في آخر جولتين المدرب الوطني حمدي بطاو. ويعد سالم الجلالي ثالث مدرب يتولى مهمة قيادة الفريق ضمن تصفيات «كان» التي فقد خلالها الفريق حظوظه في التأهل لنهائياتها ضمن مجموعته التي تصدرها وتأهل منها غينيا الاستوائية وتونس، بينما يحل منتخب بوتسوانا ثالثا، ويأتي المنتخب الليبي في آخر لائحة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

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اتحاد الكرة يدرس السير الذاتية للمدربين في البيضاء
من جهة أخرى، يدرس الاتحاد الليبي لكرة القدم، خلال اجتماعه المرتقب بمدينة البيضاء في الرابع من سبتمبر الجاري، جملة من العروض لعدد من المدربين الذين يمثلون مدارس تدريبية مختلفة من أجل إسناد المهمة لأحدهم، بهدف قيادة الفريق في تصفيات كأس العالم المقرر انطلاقها خلال نوفمبر المقبل. ويلعب المنتخب الليبي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالمجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه كلًا من الكاميرون، والرأس الأخضر، وأنغولا، وإسواتيني، وموريشيوس، بعدما أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها بتنظيم مشترك بين كندا، والولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك، والتي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على هامش اجتماع جمعيته العمومية العادية التي عقدت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
اعتمد «كاف» على أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الرابع بين منتخبات قارة أفريقيا. وقد شهدت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 توزيع المنتخبات الأفريقية الـ54 على تسع مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، وستُجرى المنافسة في كل مجموعة بنظام دوري من دورين بين جميع منتخبات المجموعة، لتتأهل المنتخبات التسعة المتصدرة في النهاية لكأس العالم 2026 مباشرة، بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني في المجموعات التسع ملحقًا فاصلًا، لتحديد منتخب آخر من القارة الأفريقية ليخوض الملحق العالمي.

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ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، إلا أن «فرسان المتوسط» يتطلع إلى تقديم الأفضل خلال تصفيات كأس العالم 2026. وقد خسر المنتخب الوطني أمام نظيره البوتسواني في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعدها تقدم المدير الفني لـ«فرسان المتوسط» حمدي بطاو باستقالته من تدريب المنتخب، ولم يجرِ تعيين مدرب بدلًا منه لقيادة الفريق إلى الآن.

نورالدين القليب، (أرشيفية: الإنترنت)
نورالدين القليب، (أرشيفية: الإنترنت)
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