45 مشاركًا في دورة مدربي كرة القدم الرخصة «D» بسبها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت بالمسرح البلدي سبها دورة مدربي كرة القدم الرخصة «D» بالمنطقة الجنوبية بمشاركة 45 دارسًا.

محاضرات صباحية ومسائية

تتواصل الدورة لمدة أسبوع ويحاضر فيها كل من: فرحات سالم وأنور الشريف ومحمد البوسيفي، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية على فترتين صباحية ومسائية (النظري بالمسرح البلدي سبها والعملي بملعب نادى المهدية).

وبدأت الدورة أمس بمحاضرة ألقاها فرحات سالم بعنوان «أهداف التدريب»، تلتها محاضرة للمحاضر أنور الشريف بعنوان «مهارة التحرير والاستقبال خطوات تعليمية».

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وفى المساء جرى إلقاء محاضرتين؛ الأولى «الإحماء أنواعه وزمنه» للمحاضر أنور الشريف، و«مهارة الجري بالكرة» للمحاضر محمد البوسيفي، ومحاضرة أخرى لأنور الشريف «أهم وأصل النمو للطفل»، تلتها محاضرة لفرحات سالم بعنوان «أهم الخطط المستخدمة في التعليم»، وأيضًا ألقيت محاضرتان الأولى للأستاذ محمد البوسيفي بعنوان «حارس المرمى» ويعقبها محاضرة للأستاذ أنور الشريف بعنوان «الألعاب الخفيفة».