أبطال وبطلات ليبيا يحصدون ميداليات بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.. صور

القاهرة - بوابة الوسط

حقق أبطال وبطلات ليبيا نتائج طيبة خلال مشاركتهم في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه، التي انطلقت في العاصمة الليبية يوم 26 يوليو وتختتم غداً الأحد.

ميداليات ليبية في مختلف الفئات

وأحرزت بطلة الكاراتيه سالمة المعداني ذهبية وزن فوق 61 كيلوغرام، كما فازت البطلة غفران سالم بذهبية وزن تحت 48 كيلوغرام، ونالت وسما فريطس فضية وزن تحت 48 كيلوغرام.

كما فاز كل من أنس زريق ومحمد بن لاغا بالميدالية البرونزية لمنافسات فردي الكوميتيه لفئة الكبار، وفاز محمد فهمي الجهاني ببرونزية فردي الكاتا لفئة الكبار.

وتُوج البطلان الليبيان هاني لطفي وسند عبدالحميد عاشور ببرونزيتي الكاتا فردي لفئة الشباب، وحصلت كل من منار خالد البركي والبطلة رنيم لطفي على برونزية الكوميتيه تحت 50 كيلوغرام لفئة الشباب ببطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.

ونال أنس محمد الضباع بذهبية الكوميتيه لوزن تحت 57 كيلوغرام لفئة الأواسط، وحصل محمد عقيلة درمان على ذهبية الكوميتيه وزن فوق 76 كيلوغرام لفئة الشباب.

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وحصدت أحلام محمد بوخزام على ميداليتين برونزيتين في نهائي الأوسط للكوميتيه في وزن فوق 61 كيلوغرام لفئة الشابات، بجانب حصولها على الترتيب الثالث لمنافسات الكاتا فردي فئة الأوسط ببطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.

كما تُوج البطل زكريا عادل رابح بذهبية الكوميتيه وزن تحت 55 كيلوغرام للشباب، وبشير عبدالرازق سالم الدويبي على ذهبية الكومتيه وزن تحت 63 كيلوغرام.

وتوجت بطلة الكاراتيه هدى عياد الفاخري بالميدالية الذهبية في نهائي الشابات للكوميتيه في وزن تحت 59 كيلوغرام للشابات، وحصلت حلا فائز على الميدالية الفضية في نهائي الشابات للكموتيه في فئة الأواسط للشابات.

وحصد لاعب الكاراتيه طه السحاتي على ذهبية الكوميتيه وزن فوق 60 كيلوغرام، فيما نال همام القزلة يتوج فضية الكاتا، فيما أحرز علي المغيربي برونزية الكوميتيه وزن تحت 57 كيلوغرام.

محمد فهمي الجهاني (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)

أنس محمد الضباع (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)

غفران سالم (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)

طه السحاتي (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)

محمد عقيلة درمان (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)