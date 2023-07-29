  • Alwasat News
Atwasat

أبطال وبطلات ليبيا يحصدون ميداليات بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.. صور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 07:29 مساء
أبطال وبطلات ليبيا يحصدون ميداليات بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.. صور
سالمة المعداني (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
alwasat radio

حقق أبطال وبطلات ليبيا نتائج طيبة خلال مشاركتهم في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه، التي انطلقت في العاصمة الليبية يوم 26 يوليو وتختتم غداً الأحد.

ميداليات ليبية في مختلف الفئات
وأحرزت بطلة الكاراتيه سالمة المعداني ذهبية وزن فوق 61 كيلوغرام، كما فازت البطلة غفران سالم بذهبية وزن تحت 48 كيلوغرام، ونالت وسما فريطس فضية وزن تحت 48 كيلوغرام.

كما فاز كل من أنس زريق ومحمد بن لاغا بالميدالية البرونزية لمنافسات فردي الكوميتيه لفئة الكبار، وفاز محمد فهمي الجهاني ببرونزية فردي الكاتا لفئة الكبار.

وتُوج البطلان الليبيان هاني لطفي وسند عبدالحميد عاشور ببرونزيتي الكاتا فردي لفئة الشباب، وحصلت كل من منار خالد البركي والبطلة رنيم لطفي على برونزية الكوميتيه تحت 50 كيلوغرام لفئة الشباب ببطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.

ونال أنس محمد الضباع بذهبية الكوميتيه لوزن تحت 57 كيلوغرام لفئة الأواسط، وحصل محمد عقيلة درمان على ذهبية الكوميتيه وزن فوق 76 كيلوغرام لفئة الشباب.

سالمة المعداني والصويعى يفوزان ببرونزيتي الكاراتيه في دورة الألعاب العربية
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا

وحصدت أحلام محمد بوخزام على ميداليتين برونزيتين في نهائي الأوسط للكوميتيه في وزن فوق 61 كيلوغرام لفئة الشابات، بجانب حصولها على الترتيب الثالث لمنافسات الكاتا فردي فئة الأوسط ببطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.

كما تُوج البطل زكريا عادل رابح بذهبية الكوميتيه وزن تحت 55 كيلوغرام للشباب، وبشير عبدالرازق سالم الدويبي على ذهبية الكومتيه وزن تحت 63 كيلوغرام.

وتوجت بطلة الكاراتيه هدى عياد الفاخري بالميدالية الذهبية في نهائي الشابات للكوميتيه في وزن تحت 59 كيلوغرام للشابات، وحصلت حلا فائز على الميدالية الفضية في نهائي الشابات للكموتيه في فئة الأواسط للشابات.

وحصد لاعب الكاراتيه طه السحاتي على ذهبية الكوميتيه وزن فوق 60 كيلوغرام، فيما نال همام القزلة يتوج فضية الكاتا، فيما أحرز علي المغيربي برونزية الكوميتيه وزن تحت 57 كيلوغرام.

محمد فهمي الجهاني (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
محمد فهمي الجهاني (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
أنس محمد الضباع (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
أنس محمد الضباع (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
غفران سالم (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
غفران سالم (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
طه السحاتي (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
طه السحاتي (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
محمد عقيلة درمان (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
محمد عقيلة درمان (حساب اتحاد الكاراتيه على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدير فرع الأكاديمية الأوليمبية بالمنطقة الشرقية عصام الدناع يعلن عودة النشاط
مدير فرع الأكاديمية الأوليمبية بالمنطقة الشرقية عصام الدناع يعلن ...
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات ...
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
وفاة خبير السدود العالمي والفارس الدولي الليبي كمال أبوالسعود
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة...
نشنوش: الأهلي طرابلس جاهز لمواجهة الوداد في «الديربي» المغاربي
نشنوش: الأهلي طرابلس جاهز لمواجهة الوداد في «الديربي» المغاربي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في ......
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي ......
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس ......
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة النصر والاتحاد في دور سداسي التتويج
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة النصر والاتحاد في دور ......
المزيد
4 مواجهات قوية في انطلاق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية
4 مواجهات قوية في انطلاق الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ......
عادل رمزي: مواجهة الوداد والأهلي طرابلس بالبطولة العربية مفصلية
عادل رمزي: مواجهة الوداد والأهلي طرابلس بالبطولة العربية ......
أبطال وبطلات ليبيا يحصدون ميداليات بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه.. صور
أبطال وبطلات ليبيا يحصدون ميداليات بطولة شمال أفريقيا ......
نشنوش: الأهلي طرابلس جاهز لمواجهة الوداد في «الديربي» المغاربي
نشنوش: الأهلي طرابلس جاهز لمواجهة الوداد في «الديربي» ......
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد ......
المزيد