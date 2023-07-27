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حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 09:54 مساء
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
أيمن النقيرش (أرشيفية: فيسبوك)
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حلت الذكرى السنوية الثانية لوفاة لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة أيمن النقيرش.

السفر من دون الحصول على التطعيمات
وتوفى أيمن النقيرش قبل عامين جراء إصابته بمرض الملاريا أثناء مشاركة المنتخب في البطولة الأفريقية بدولة نيجيريا، وهو ما أثار موجة من الاستهجان بسبب إرسال بعثة رياضية تمثل ليبيا من دون منح أعضائها التطعيمات الطبية الضرورية أو بروتوكولات وقائية من الأمراض المنتشرة هناك.

أعراض الإصابة بالمرض ظهرت على بعض أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة عقب عودتهم من نيجيريا، حيث جرى نقل أيمن النقيرش إلى تونس لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.

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وفي محاولة لتبرئة ساحته، أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة بيانا وقتها أكد فيه أنه قام بكل الإجراءات والاحتياطات قبل السفر ومنها التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإجراء تحاليل كورونا ولأخذ التطعيمات اللازمة، وجرى فعلا إجراء التحاليل من قِبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث أفاد المركز بعدم الحاجة إلى أخذ التطعيمات لنيجيريا.

وعقب وفاته، أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرارا باحتساب الراحل أيمن النقيرش شهيد واجب.

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