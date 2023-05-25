  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 09:08 مساء
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
ركلات الترحيج بين المنتخب الليبي ونظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (صورة من الفيديو)
alwasat radio

خسر المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة نهائي البطولة الودية المقامة في تركيا، بركلات الترجيح أمام نظيره الروسي بنتيجة 4-3.

وضمن مجريات المباراة، تقدم المنتخب الليبي بهدف في الدقيقة 32، قبل أن تعود روسيا بضربة جزاء في الدقيقة 49، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي نصف نهائي البطولة، حقق المنتخب الليبي أمس الأربعاء فوزًا على المستضيف وصاحب الأرض والجمهور المنتخب التركي، بهدفين مقابل هدف واحد.

- نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

وصعد المنتخب الليبي إلى نصف نهائي البطولة، بعدما حقق أمس الثلاثاء فوزًا عريضًا على المنتخب الجزائري بخمسة أهداف نظيفة.

الجماهير خلال مواجهة المنتخب الليبي ونظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
الجماهير خلال مواجهة المنتخب الليبي ونظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات

ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول

جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة

المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة

أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة

الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»
قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في ...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في ...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا»...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)...
المزيد
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»...
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة ......
الترسانة يعود بنقطة ثمينة من أرض البشائر في دوري الدرجة الأولى
الترسانة يعود بنقطة ثمينة من أرض البشائر في دوري الدرجة ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في ......
المزيد