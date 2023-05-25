المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

خسر المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة نهائي البطولة الودية المقامة في تركيا، بركلات الترجيح أمام نظيره الروسي بنتيجة 4-3.

وضمن مجريات المباراة، تقدم المنتخب الليبي بهدف في الدقيقة 32، قبل أن تعود روسيا بضربة جزاء في الدقيقة 49، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي نصف نهائي البطولة، حقق المنتخب الليبي أمس الأربعاء فوزًا على المستضيف وصاحب الأرض والجمهور المنتخب التركي، بهدفين مقابل هدف واحد.

- نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

وصعد المنتخب الليبي إلى نصف نهائي البطولة، بعدما حقق أمس الثلاثاء فوزًا عريضًا على المنتخب الجزائري بخمسة أهداف نظيفة.

الجماهير خلال مواجهة المنتخب الليبي ونظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)

المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)

المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)

المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)

المنتخب الليبي خلال مواجهة نظيره الروسي، الخميس 25 مايو 2023 (الإنترنت)