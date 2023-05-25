نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ضرب المنتخب الليبي موعدا مع المنتخب الروسي الليلة في الثامنة مساء بتوقيت ليبيا في المباراة النهائية للبطولة الدولية لكرة القدم المصغرة والمقامة حاليا في تركيا، بعد إزاحته نظيره التركي من نصف النهائي.

وتغلب رجال ليبيا في مواجهة نصف النهائي على صاحب الاستضافة منتخب تركيا بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد أداء كبير في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء.

- بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية

- بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم

وخاض المنتخب مواجهات كبيرة خلال البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، فيما يتبقى له فوز واحد لحصد اللقب.

التأهل من المجموعات بالعلامة الكاملة

وحقق المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة فوزه الثالث الإثنين على بلغاريا بسداسية مقابل هدف في ثالث المباريات بكأس العالم المُقامة في تركيا، بعد تجاوزه عقبة بلجيكا السبت بستة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يحقق الفوز في ثاني مبارياته بدور المجموعات على حساب منتخب البحرين الشقيق بهدفين مقابل هدف.

وتفوق «فرسان المتوسط» في ربع النهائي على نظيره الجزائري بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ليتأهل لمواجهة منتخب تركيا في نصف النهائي، الذي تمكن من تجاوزه هو الآخر، وضرب موعدا في النهائي أمام «الدب الروسي».