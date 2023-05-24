بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، اليوم الأربعاء، فوزًا على المستضيف وصاحب الأرض والجمهور المنتخب التركي، بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعدًا في نهائي البطولة الدولية المقامة في تركيا، لمواجهة المنتخب الروسي.

وصعد المنتخب الليبي إلى نصف نهائي البطولة، بعدما حقق أمس الثلاثاء فوزًا عريضًا على المنتخب الجزائري بخمسة أهداف نظيفة.

- بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم

وقبل ذلك، فاز المنتخب الوطني على منتخب بلجيكا بنتيجة (6-1)، وعلى منتخب البحرين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

عمليات إحماء لاعبي المنتخب الليبي للكرة المصغرة قبل مواجهة المنتخب التركي في نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء 24 مايو 2023 (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

عمليات إحماء لاعبي المنتخب الليبي للكرة المصغرة قبل مواجهة المنتخب التركي في نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء 24 مايو 2023 (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

عمليات إحماء لاعبي المنتخب الليبي للكرة المصغرة قبل مواجهة المنتخب التركي في نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء 24 مايو 2023 (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

عمليات إحماء لاعبي المنتخب الليبي للكرة المصغرة قبل مواجهة المنتخب التركي في نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء 24 مايو 2023 (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)