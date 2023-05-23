المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، اليوم الثلاثاء، فوزًا عريضًا على المنتخب الجزائري بخمسة أهداف نظيفة، ليحجز مقعدًا في نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في تركيا.

أحرز أهداف المنتخب الليبي كل من لقمان الأحرش (هدفان)، ومحمـد قشوط، وأيـوب العكـروت، ومحمد حركات.

كانت إدارة الاتحاد الليبي قد تعاقدت مع المدرب التونسي رياض بن حمدية لتولي مهمة القيادة الفنية لمنتخب كرة القدم المصغرة.

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وسبق أن حقق المنتخب الوطني انتصارًا على منتخب بلجيكا بنتيجة (6-1)، وعلى منتخب البحرين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى هامش بطولة العالم جرى انتخاب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مصطفى المصلي نائبًا ثانيًا لرئيس الاتحاد الدولي ومكلفًا برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة حتى إجراء الانتخابات والتي لم يُحدَّد موعد لها.

لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة الجزائر في كأس العالم بتركيا، 23 مايو 2023. (الاتحاد الليبي)

لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة الجزائر في كأس العالم بتركيا، 23 مايو 2023. (الاتحاد الليبي)

جانب من مواجهة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة ونظيره الجزائري في كأس العالم بتركيا، 23 مايو 2023. (الاتحاد الليبي)

جانب من مواجهة المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة ونظيره الجزائري في كأس العالم بتركيا، 23 مايو 2023. (الاتحاد الليبي)

لاعبو المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة من مواجهة الجزائر في كأس العالم بتركيا، 23 مايو 2023. (الاتحاد الليبي)