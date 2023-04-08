  • Alwasat News
Atwasat

الطويلب عضوا شرفيا في الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 08 أبريل 2023, 08:48 مساء
الطويلب عضوا شرفيا في الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة
رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم المصغرة حسين طويلب. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة وبالإجماع على منح العضوية الشرفية لرئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم المصغرة حسين طويلب.

وجاء التصديق خلال اجتماع المكتب الذى عقده عبر «زوم»، وذلك تقديراً لدور طويلب المتميز والفعال في تطوير ورقي وانتشار اللعبة على كافة المستويات أفريقياً ودولياً.

- إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة
- الطويلب نائبا للاتحاد العربي للقدم المصغرة

وترك الطويلب منصب رئاسة الاتحاد الليبي في نهاية 2021، ليخلفه في المنصب مصطفى المصلي بعد الانتخابات التي أُجريت في نهاية يناير 2022.

تعيين المصلي رئيساً
وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، اختيار مصطفى المصلي رئيساً جديداً للاتحاد، بعد توقف وتجميد النشاط الذي دام لنحو ثمانية أشهر.

وجاء اختيار المصلي بمقعد الرئاسة بعد تصويت 32 نادياً من أصل 46 على مستوى ليبيا، في الاجتماع الذي عُقد بمدينة مصراتة، حيث تغيّب عدد 12 نادياً لأسباب مختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
الكاسا وسحوركم علينا (8)

الكاسا وسحوركم علينا (8)
«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب

«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب
أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا

أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا
الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي

الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»

«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»

الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»
كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال ...
فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة
فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة
عبر قناة «WTV» تنقل مباراة الأخضر وشباب الجبل ضمن مؤجلات «دورينا».. السبت
عبر قناة «WTV» تنقل مباراة الأخضر وشباب الجبل ضمن مؤجلات ...
رئيس اتحاد الكرة الأسبق السري لـ«بوابة الوسط»: توصيات ندوة ليالي المدينة مهمة
رئيس اتحاد الكرة الأسبق السري لـ«بوابة الوسط»: توصيات ندوة ليالي ...
الطويلب عضوا شرفيا في الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة
الطويلب عضوا شرفيا في الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة ......
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة ......
منتخب ليبيا يمنح تونس تأهلا تاريخيا.. و6 نقاط عصيبة تنتظر «فرسان المتوسط»
منتخب ليبيا يمنح تونس تأهلا تاريخيا.. و6 نقاط عصيبة تنتظر ......
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا...
المزيد
فوز الأهلي طرابلس على أبوسليم في كأس السلة
فوز الأهلي طرابلس على أبوسليم في كأس السلة...
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر ......
فوز جديد لـ«غوط أبوساق» في قدامي الطائرة
فوز جديد لـ«غوط أبوساق» في قدامي الطائرة...
الطويلب عضوا شرفيا في الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة
الطويلب عضوا شرفيا في الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة...
رئيس اتحاد الكرة الأسبق السري لـ«بوابة الوسط»: توصيات ندوة ليالي المدينة مهمة
رئيس اتحاد الكرة الأسبق السري لـ«بوابة الوسط»: توصيات ندوة ......
المزيد