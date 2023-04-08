الطويلب عضوا شرفيا في الاتحاد الأفريقي للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة وبالإجماع على منح العضوية الشرفية لرئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم المصغرة حسين طويلب.

وجاء التصديق خلال اجتماع المكتب الذى عقده عبر «زوم»، وذلك تقديراً لدور طويلب المتميز والفعال في تطوير ورقي وانتشار اللعبة على كافة المستويات أفريقياً ودولياً.

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وترك الطويلب منصب رئاسة الاتحاد الليبي في نهاية 2021، ليخلفه في المنصب مصطفى المصلي بعد الانتخابات التي أُجريت في نهاية يناير 2022.

تعيين المصلي رئيساً

وأعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، اختيار مصطفى المصلي رئيساً جديداً للاتحاد، بعد توقف وتجميد النشاط الذي دام لنحو ثمانية أشهر.

وجاء اختيار المصلي بمقعد الرئاسة بعد تصويت 32 نادياً من أصل 46 على مستوى ليبيا، في الاجتماع الذي عُقد بمدينة مصراتة، حيث تغيّب عدد 12 نادياً لأسباب مختلفة.