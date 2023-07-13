عبدالحكيم الشلماني يفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

الشلماني يحافظ على منصبه في «كاف»

جاء فوز عبدالحكيم الشلماني بمقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، خلال الانتخابات التي أجريت على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي عقد اليوم الخميس، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان. وبهذا يكون الشلماني قد فاز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي.

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كما سيجري خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي «كاف» إجراء قرعة تصفيات بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في كل من كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

ويتواجد المنتخب الوطني الليبي في التصنيف الرابع ضمن منتخبات القارة الأفريقية، حيث جرى اعتماد أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في تصنيف منتخبات القارة الأفريقية.