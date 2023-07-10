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المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 10 يوليو 2023, 09:59 مساء
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
المنتخب الليبي لكرة الطائرة، الإثنين 10 يوليو 2023 (الإنترنت)
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فاز المنتخب الوطني للكرة الطائرة على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، بدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، المقامة في الجزائر وتستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري.

وحسم المنتخب الليبي الأشواط الثلاثة لصالحه في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الإثنين، بالقاعة المتعددة الرياضات حرشة حسان، وذلك بنتائج: (25-21 و25-14 و25-9).

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وأمس الأحد، فاز المنتخب الوطني على نظيره الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وبات المنتخب الليبي للكرة الطائرة في الترتيب الثاني حاليًا خلف المنتخب الجزائري برصيد تسع نقاط.

نتيجة مباراة المنتخب الليبي لكرة الطائرة ونظيره الأدرني، الإثنين 10 يوليو 2023 (الإنترنت)
نتيجة مباراة المنتخب الليبي لكرة الطائرة ونظيره الأدرني، الإثنين 10 يوليو 2023 (الإنترنت)
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