المنتخب الوطني للكرة الطائرة يلتقي المنتخب الجزائري بدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة مع نظيره المنتخب الجزائري عند الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، في ثاني مباراة له ضمن منافسات دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر حتى منتصف الشهر الجاري.

انطلاقة مميزة للمنتخب الليبي بدورة الألعاب العربية

المنتخب الوطني للكرة الطائرة حقق انطلاقة مميزة في مباراته الأولى بدورة الألعاب العربية، بتغلبه على المنتخب القطري بثلاثة أشواط من دون مقابل.

جاءت نتيجة الأشواط لصالح المنتخب الليبي 25 – 15، 29 – 27 و25 – 17.

وقبل انطلاق مباراة اليوم بين المنتخب الليبي للكرة الطائرة ونظيره الجزائري ضمن منافسات دورة الألعاب العربية، عقد الطاقم الفني بقيادة المدرب غازي قوبعة، اجتماعا مع اللاعبين.

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وخلال الاجتماع، قام المدرب غازي قوبعة بشرح خطة المواجهة أمام المنتخب الجزائري من واقع ما استخلصه من مشاهدته لمباراة المنتخب الجزائري في دورة الألعاب العربية، كما استعرض طريقة لعب المنتخب الجزائري، مبينا أبرز لاعبيه وطريقة أداء كل منهما.

وطالب المدرب غازي قوبعة لاعبي المنتخب الوطني بالفوز بمباراة اليوم حتى يواصل الفريق انطلاقته الموفقة في دورة الألعاب العربية والمنافسة على نيل إحدى الميداليات.

لاعبو المنتخب الوطني للكرة الطائرة يستمعون إلى شرح من الطاقم الفني قبل مباراة اليوم أمام الجزائر (الإنترنت: حساب الاتحاد الليبي للكرة الطائرة على فيسبوك)