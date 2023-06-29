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شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 12:59 مساء
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
مؤيد اللافي (أرشيفية: الإنترنت)
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يعكف النجم الليبي مؤيد اللافي لاعب نادي الوداد المغربي، حاليا على دراسة الخطوة المقبلة في مشواره الاحترافي داخل ملاعب كرة القدم، وذلك في ضوء انتهاء عقده مع النادي المغربي غدا الجمعة، وعدم التوصل إلى اتفاق بعد من أجل تجديد العقد.

عروض تونس لمؤيد اللافي
وتلقى مؤيد اللافي عروضا احترافية من أندية تونسية للانضمام إلى أحدها اعتبارا من الموسم الكروي المقبل، إلا أنه أجل البت فيها جميعا انتظارا لتحديد موقفه من البقاء ضمن صفوف الوداد أو الرحيل.

وتتجه علاقة مؤيد اللافي مع نادي الوداد المغربي إلى التصادم في ضوء رغبة النادي في تجديد عقد النجم الليبي لمدة موسمين مقبلين، غير أنه عرض عليه توقيع عقد جديد بشروط جديدة لم يوافق عليها اللاعب.

مهلة أسبوع لمؤيد اللافي
وفيما يرى مسؤولو الوداد المغربي أن مؤيد اللافي سيفيد الفريق، إلا أنهم وضعوا في العقد الجديد شرطا يقضي بربط جانب من مستحقاته المالية بمشاركات اللاعب في المباريات وأدائه مع الفريق، الأمر الذي لم يوافق عليه اللاعب ما دفع النادي لمنحه مهلة أسبوع لكي يقدم رده على عرض تجديد عقده.

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يأتي الشرط الذي وضعه الوداد في عقده الجديد مع مؤيد اللافي تنفيذا لتعليمات الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي ألزم الأندية المغربية كافة بربط جزء من مستحقات اللاعبين بعدد المباريات التي يشاركون فيها.

قرار مؤيد اللافي بعد العيد
ويستغل مؤيد اللافي إجازة عيد الأضحى المبارك في دراسة الموقف من جوانبه كافة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول عرض الوداد أم رفضه، وأيضا دراسة العروض التونسية التي وصلته للمفاضلة بينها وبين عرض الوداد، حيث من المقرر أن يبلغ الوداد بقراره عقب العيد.

وغاب مؤيد اللافي عن المشاركة مع الوداد في المباريات لنحو عام كامل، بسبب تعرضه لإصابة في أربطة الركبة، أجبرته على الخضوع لجراحة تكللت بالنجاح.

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