منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تلقى المنتخب الوطني لشباب كرة اليد الخسارة الثانية على التوالي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في مدينة هانفور الالمانية، بعد هزيمته أمام المنتخب الجزائري بنتيجة (19-27).

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12 مقابل 11 لصالح المنتخب الجزائري . وكان المنتخب الوطني للشباب قد خسر في مبارته الأولى في افتتاح البطولة بنتيجة 35 مقابل 14.

الفرصة الأخيرة

وتتبقى للمنتخب الليبي مباراة ثالثة يختتم بها مشاركته في المجموعة الثانية، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي بعد غدٍ الجمعة. وسيسعى شباب ليبيا إلى استغلال اللعب أمام تونس لتدارك الموقف وحصد الفوز الأول بالمجموعة، وذلك على أمل الاستمرار في منافسات مونديال شباب اليد.

يذكر أن المنتخب الليبي لكرة اليد للشباب استعد جيدا للبطولة، وخاض عددًا من المباريات التجريبية، قبل التوجه إلى ألمانيا لخوض منافسات مونديال كرة اليد.

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وضمن منافسات المجموعة الثامنة، تمكن المنتخب المصري من إحراز فوزه الثاني في بطولة كأس العالم، بعدما تغلب على المنتخب السعودي بنتيجة (42-34). وكان المنتخب المصري قد تغلب في مباراته الأولى على نظيره الكوبي بنتيجة (45-28).