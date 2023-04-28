منتخب اليد يبدأ استعداده لبطولة العالم بمعسكرات داخلية وخارجية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

بدأ منتخب ليبيا لكرة اليد للشباب تحت 20 عامًا استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التي تستضيفها دولتي ألمانيا واليونان يونيو المقبل، بإقامة تجمع محلي، قبل السفر لخوض معسكرين خارجيين.

ويشارك 26 لاعبًا في المعسكر الإعدادي، تحت إشراف مدربه التونسي عبدالهادي قيقا ويساعده المدرب المحلي وليد القبلاوي، والإداري عبدالعزيز رحومة، والمعد البدني التونسي حمدى السنوسي.

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وسيجري اختيار 16 لاعبًا من بين الـ26 الذين التحقوا بالمعسكر في التجمع الأول، للسفر إلى معسكرين خارجيين، سيقام الأول في دولة تونس، قبل التوجه إلى دولة المجر لخوض المعسكر الثاني.