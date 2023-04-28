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منتخب اليد يبدأ استعداده لبطولة العالم بمعسكرات داخلية وخارجية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 28 أبريل 2023, 04:13 مساء
منتخب اليد يبدأ استعداده لبطولة العالم بمعسكرات داخلية وخارجية
منتخب ليبيا ضد منتخب تونس في البطولة العربية لكرة اليد، 15 إبريل 2023. (الإنترنت)
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بدأ منتخب ليبيا لكرة اليد للشباب تحت 20 عامًا استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التي تستضيفها دولتي ألمانيا واليونان يونيو المقبل، بإقامة تجمع محلي، قبل السفر لخوض معسكرين خارجيين.

ويشارك 26 لاعبًا في المعسكر الإعدادي، تحت إشراف مدربه التونسي عبدالهادي قيقا ويساعده المدرب المحلي وليد القبلاوي، والإداري عبدالعزيز رحومة، والمعد البدني التونسي حمدى السنوسي.

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وسيجري اختيار 16 لاعبًا من بين الـ26 الذين التحقوا بالمعسكر في التجمع الأول، للسفر إلى معسكرين خارجيين، سيقام الأول في دولة تونس، قبل التوجه إلى دولة المجر لخوض المعسكر الثاني.

مجموعة صعبة
يشار إلى أن منتخب ليبيا جاء فى مجموعة صحبة منتخبات ألمانيا وتونس والجزائر، التي ستقام مبارياتها بمدينة هنوفر الألمانية ويبدأ منتخب ليبيا مشواره في بطولة العالم بلقاء ألمانيا في 19 يونيو القادم.

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