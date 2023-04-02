الأهلي طرابلس بطلا لكأس ليبيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي في انجاز غير مسبوق (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج الأهلي طرابلس ببطولة كأس الاتحاد الليبي لكرة اليد، للمرة الثالثه على التوالي في انجاز غير مسبوق، بعد فوزه على الأولمبي في المباراة النهائية لكأس ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023، وجمعت بالقاعة الكبرى بطرابلس، والتفوق كان بفارق ثلاثة أهداف.

سير المباراة

شوط المباراة الأول بعد أن شهد التعادل في ثلاث مناسبات (1-1، 2-2، 3-3)، سجل الأهلي طرابلس هدفين ليتقدم (5-3)، وتواصل فارق الهدفين (7-5، 8-6، 10-8)، سجل بعدها الأهلي طرابلس ثلاثة أهداف ليتقدم (13-8)، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة (14-10).

- الهلال يعترض رسميا على نقل مباراته بعد الأحداث الأخيرة في كرة اليد

وفي الشوط الثاني، بدأ الأهلي طرابلس بالتسجيل ليتقدم بفارق خمسة أهداف (15-10، 16-11)، سجل بعدها الأولمبي هدفين ليذلل الفارق إلى ثلاثة أهداف (16-13، 18-15)، تقاربت بعدها النتيجه في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني، وبفارق هدف للأهلي طرابلس (18-17، 21-20، 23-22، 24-23)، وفي أخر ثلاث دقائق تمكن الأهلي طرابلس من تسجيل ثلاثة أهداف لينهي المباراة لصالحه بنتيجة (26-23).

أدار المباراة الحكمان عادل الضراط وناصر قليدة والمسجل مصطفى عرفة والميقاتي علاء مصباح راقبها فنيا حسن الرجباني وإداريا محمد عواد.

برز من الأهلي طرابلس ربيع الحر ورجب الشوشان والحارس حسين الشامي، ومن الأولمبي محترفه التونسي أسامة الغشام وحارس المرمى أكرم مرجان.

تتويج فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تتويج فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تتويج فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)