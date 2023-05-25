الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قرر نادي الأخضر فسخ تعاقده بالتراضي مع المدرب المصري عبدالحميد بسيوني وجهازه المعاون، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموسم الرياضي.

وبسبب الثلاثية التي تلقاها الفريق في مباراته الأخيرة أمام نظيره الهلال في الأسبوع السابق لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وقبلها الخسارة الكبيرة أمام الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا 2022، قرر الأخضر تقديم الشكر لبسيوني وجهازه.

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وتعاقد نادي الأخضر مع عبدالحميد بسيوني وطاقمه المرافق في مارس الماضي بعد إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدرب السابق التونسي سمير شمام، لقيادة الفريق في باقي مباريات دور المجموعات من «الكونفدرالية»، وكذلك مواجهات الدوري.

وضم الجهاز المعاون لبسيوني أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق كمدرب عام ومعتز إينو نجم الأهلي المصري الأسبق في منصب المدرب المساعد.