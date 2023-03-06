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عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 06 مارس 2023, 01:42 مساء
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
عبدالحميد بسيوني. (فيسبوك)
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يصل اليوم الإثنين إلى مدينة البيضاء بليبيا المدرب المصري الجديد عبدالحميد بسيوني والطاقم المصاحب له لتسلم مهام المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، بعد أن تعاقدت معه إدارة الأخضر خلفا للمدرب التونسي سمير شمام الذي جرى إنهاء التعاقد معه، بسبب تواضع النتائج.

يضم الجهاز المعاون لبسيوني أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق كمدرب عام ومعتز إينو نجم الأهلي المصري الأسبق في منصب المدرب المساعد.

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وكتب عبدالحميد بسيوني على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، قائلا: «تحدٍ جديد مع نادٍ كبير يلعب في الكونفدرالية الأفريقية، لنهاية الموسم الجاري». وأضاف: «خطوة جديدة مع نادي الأخضر الليبي متمنيا من الله التوفيق والنجاح».

جدد فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، ممثل الكرة الليبية خسارته بهدف أمام فريق لوبوبو الكونغولي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، لينهي أول ثلاث مواجهات بنقطة واحدة.

وسط ترقب لثلاث مواجهات أخرى في إياب دور المجموعات، لتحديد موقفه من التأهل أو عدمه، وسط صعوبات كبيرة، بعد أن خسر خلال اللقاء أمام لوبوبو الذي أقيم على أرضية ملعب ليفي مواناواسا في دولة زامبيا، مضيف المباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات البطولة، ليبقى الأخضر بالنقطة الوحيدة في المجموعة الأولى.

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