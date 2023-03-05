عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب نادي الأخضر من الإعلان عن مدربه الجديد، الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب التونسي المقال سمير شمام، وكتب المدرب المصري عبدالحميد بسيوني عبر صفحته الشخصية أنه سيقود الأخضر في الفترة المقبلة.

وكتب لاعب الأهلي والزمالك السابق والمدرب الحالي معتز بالله إينو، عبر صفحته الشخصية «بفيسبوك»، أنه سيتجه لمساعدة عبدالحميد بسيوني في تجربة جديدة بنادي الأخضر.

وقال إينو: «خطوة جديدة، مدرب مساعد مع الكابتن عبدالحميد بسيوني في نادي الأخضر الليبي، أشوفكوا على خير».

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وسيقود المدرب بسيوني فريق الأخضر في باقي مشوار الكونفدرالية الأفريقية، وأيضًا مسابقة الدوري والكأس المحلية، وسيساعده إينو، إلى جانب جهاز فني كامل.

وقاد بسيوني (50 عاما) أندية حرس الحدود وسموحة وغزل المحلة وطلائع الجيش، بينما يعتبر أبرز إنجاز تدريبي له هو الفوز بكأس السوبر المصري مع نادي طلائع الجيش وأمام الأهلي بركلات الترجيح في 2021.

مدة العقد

وكتب عبدالحميد بسيوني عبر صفحته الشخصية «بفيسبوك»، قائلًا: «تحدٍ جديد مع نادٍ كبير يلعب في الكونفدرالية الأفريقية، لنهاية الموسم الحالي».

وأضاف: «خطوة جديدة مع نادي الأخضر الليبي متمنيًا من الله التوفيق والنجاح».

رسالة المدرب المصري عبدالحميد بسيوني عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، 4 مارس 2023. (الإنترنت)

رسالة المدرب المصري معتز بالله إينو عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، 4 مارس 2023. (الإنترنت)