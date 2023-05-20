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4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 20 مايو 2023, 11:43 صباحا
4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب (صور)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
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أكد منظم المعسكرات والمباريات الدولية الليبي عبدالفتاح فضل، المنظم لمعسكر منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن «منتخب ليبيا لقدم الصالات وصل أمس الجمعة إلى البوسنة في معسكر خارجي، استعدادا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية في يونيو المقبل».

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- الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات 

وأضاف فضل، منظم المعسكر، بالتعاون مع الاتحاد البوسني لكرة القدم، قائلا «المعسكر سيتواصل حتى الثالث من يونيو المقبل، ويخوض منتخب ليبيا عددا من المباريات الودية يبدأها بلقاء السعودية الإثنين 22 مايو، والخميس 25 مايو يتبارى مع الكويت، و27 مايو يتبارى مع البوسنة، ويلتقي صربيا في آخر مبارياته الودية الأربعاء 31 مايو الجاري».

يشار إلى أن كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات ستقام في مدينة جدة السعودية في الفترة من 6 حتى 16 يونيو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا عربيا، وزعت عن طريق القرعة على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: ليبيا والسعودية والجزائر والسودان.
المجموعة الثانية: المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان.
المجموعة الثالثة: مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق.

مواعيد مباريات ليبيا
يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء السودان في يوم الافتتاح 6 يونيو، ويلتقي في مباراته الثانية مع الجزائر في 8  يونيو، وثالث مباريات الدور الأول يلتقي مع السعودية في 10 يونيو المقبل.

منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (فيسبوك)
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