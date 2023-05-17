السويحلي بطلا لكأس ليبيا في كرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تُوج فريق السويحلي مساء أمس الثلاثاء بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات بعد فوزه على نظيره النصر بركلات الترجيح في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

وتمكن السويحلي من الفوز في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها السويحلي أمام النصر بأربع ركلات مقابل ركلتين.

- الأولمبي يتوج بالدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات

- منتخب كرة الصالات يقيم معسكرا في البوسنة والهرسك

سجل ركلات السويحلي اللاعبون محمد ميلود ورمضان مسعود وجهاد وعبدالحليم الصغير، بينما سجل للنصر اللاعب مراد ورضا المغربي وأخفق اللاعبان يوسف ووليد عمران.