قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

خرجت الصفحة الرسمية لقناة الوسط «WTV» عبر «فيسبوك» بتقديم توضيح مهم عن نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بين الأخضر والأهلي طرابلس، والمقررة إقامته، اليوم الثلاثاء، في تونس.

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وجاء بيان التوضيح كالتالي: «ردا على استفسارات مشاهدينا فيما يخص نقل مباراة الأهلي طرابلس والأخضر ضمن منافسات نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، فإننا نلفت انتباه الجمهور الرياضي إلى أن المباراة لن تكون منقولة عبر شاشة قناة الوسط (WTV)».

وأضاف البيان الصادر عن الصفحة الرسمية لقناة الوسط «WTV» عبر «فيسبوك»، قائلا:«غياب البث لعدم حصولنا على الحقوق من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم، ولا يمكن التعدي على الحقوق الممنوحة إلى أي قناة، ترسيخا لمبدأ القانون الذي نسعى دائما لتحقيقه في بلادنا».

واختتم البيان «عليه، نعتذر لكل مشاهدينا عن عدم نقلنا للمباراة، وسنرافقكم في مواعيد رياضية أخرى محليًا وإقليميًا».

بيان قناة الوسط حول مباراة نهائي كأس ليبيا. (صفحة قناة الوسط عبر فيسبوك)