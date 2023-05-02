من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد ملعب رادس بتونس بداية من الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ويجمع الأهلي طرابلس والأخضر، بإدارة الحكم الصربي نوماك سيموفتش.

- الأخضر يقيم معسكرا قصيرا بتونس قبل نهائي كأس ليبيا أمام الأهلي طرابلس

يراقب المباراة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم فيصل بادي، ويتولى تقييم الحكام رئيس لجنة التحكيم العامة نصرالدين قرين.

في حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيجرى اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتوج باللقب.