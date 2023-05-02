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من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 02 مايو 2023, 11:30 صباحا
من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟
فريق الأخضر في الإطار الأيمن والأهلي طرابلس في الأيسر. (فيسبوك)
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يشهد ملعب رادس بتونس بداية من الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ويجمع الأهلي طرابلس والأخضر، بإدارة الحكم الصربي نوماك سيموفتش.

- الأخضر يقيم معسكرا قصيرا بتونس قبل نهائي كأس ليبيا أمام الأهلي طرابلس

يراقب المباراة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم فيصل بادي، ويتولى تقييم الحكام رئيس لجنة التحكيم العامة نصرالدين قرين.

في حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيجرى اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتوج باللقب.

كيف تأهل الفريقان؟
الأهلي طرابلس تأهل بعد فوزه في الدور نصف النهائي على حساب المدينة بهدفين لصفر، والأخضر بعد فوزه على الأهلي بنغازي بركلات الترجيح.

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