الأخضر يقيم معسكرا قصيرا بتونس قبل نهائي كأس ليبيا أمام الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر إلى تونس مساء أمس الثلاثاء للدخول في معسكر قصير قبل خوض المباراة النهائية لكأس ليبيا والتي ستجمعه مع فريق الأهلي طرابلس بملعب رداس يوم 2 مايو المقبل بتونس.

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ويتجه اتحاد كرة القدم الليبي لاختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة المباراة النهائية في بطولة كأس كرة القدم.

فريق الأخضر يسعي للتتويج بكأس ليبيا للمرة الأولى في تاريخه، وقد استعد جيدا للمباراة، بينما فريق الأهلي طرابلس يسعى لتحقيق البطولة السابعة في تاريخه.

فريق كرة القدم بنادي الأخضر. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)