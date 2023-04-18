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لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 18 أبريل 2023, 03:10 مساء
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر
شعار اتحاد كرة القدم الليبي. (فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد بقية جولات الدوري الليبي الممتاز «دورينا»، وجاءت مباريات الجولة الخامسة إيابا بالمجموعتين على النحو التالي:

- انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

الانطلاق الأربعاء 26 أبريل الجاري بمباراة النصر وضيفه الأخضر على أرضية ملعب بنينا ببنغازي، والخميس 27 أبريل يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، على ملعب درنة دارنس يستضيف شباب الجبل، وعلى ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي الأولمبي، وعلى ملعب السويحلي يتبارى مع الاتحاد.

الجمعة 28 أبريل، ستقام أربع مباريات على ملعب بنينا يلتقي الأهلي بنغازي مع التعاون، وعلى ملعب أبوسليم الخمس يحل ضيفا على الخمس، وعلى ملعب مصراتة الاتحاد المصراتي يتبارى مع المحلة، وعلى ملعب الزاوية أساريا يلتقي المدينة، والسبت 29 أبريل على ملعب الصداقة تختتم الجولة الخامسة إيابا بمباراة الصداقة والتحدي.

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