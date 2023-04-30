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حكم صربي لنهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 30 أبريل 2023, 01:41 مساء
حكم صربي لنهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر في تونس
الحكم الدولي نوفاك سيموفيتش. (أرشيفية : الإنترنت)
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اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم الدولي نوفاك سيموفيتش، لمباراة نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر، التي ستقام على ملعب رادس في تونس، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

وحسب اللائحة المنظمة لكأس ليبيا، فإنه في حالة التعادل سيتم منح وقت إضافي نصف ساعة على مدار شوطين، وإن انتهى الوقت الإضافي بالتعادل سيتم بعدها اللجوء إلى ركلات الترجيح.

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المباراة مقرر لها اللعب دون حضور جمهور، بعد موافقة جميع الأطراف المعنية بالأمر، بحضور الجمهور لمباراة نهائي كأس ليبيا، باستثناء فريق الأخضر الذي اشترط أن يكون الدخول بعدد بسيط جدا، وهو ما تم رفضه من إدارة النادي الأهلي.

جاء ذلك بمتابعة ومناقشة خلال الاجتماع مع الجانب الأمني التونسي وممثلي الناديين واتحاد الكرة، على أن يكون هناك اجتماع آخر غدا الإثنين، قبل المباراة بـ24 ساعة.

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