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الأهلي طرابلس يتوجه إلى تونس الجمعة استعدادا لنهائي الكأس أمام الأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 26 أبريل 2023, 01:50 مساء
الأهلي طرابلس يتوجه إلى تونس الجمعة استعدادا لنهائي الكأس أمام الأخضر
فريق كرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس الجمعة متوجهة إلى تونس لملاقاة فريق الأخضر يوم 2 مايو المقبل على ملعب رادس في المباراة النهائية لكأس ليبيا لكرة القدم والتي ستقام خارج ليبيا بقرار من اتحاد كرة القدم الليبي.

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فريق الأهلي طرابلس سيخوض قبل السفر إلى تونس يوم الخميس مباراة ودية مع فريق أبوسليم بحضور الجمهور الرياضي.

الأهلي طرابلس يسعى لتحقيق البطولة السابعة في تاريخه لكأس ليبيا بينما فريق الأخضر لم يسبق له الحصول على الكأس ويمني النفس بأول لقب.

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