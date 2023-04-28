بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس مساء اليوم الجمعة متجهة إلى تونس لملاقاة فريق الأخضر يوم 2 مايو المقبل على ملعب رادس في المباراة النهائية لكأس ليبيا لكرة القدم والتي ستقام خارج ليبيا بقرار من اتحاد كرة القدم الليبي.

وخاض فريق الأهلي طرابلس مساء أمس الخميس آخر مبارياته الودية الاستعدادية لنهائي كأس ليبيا أمام فريق أبوسليم، وانتهت بخسارة فريق الأهلي طرابلس بهدفين نظيفين.

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السعي للتتويج باللقب

ويسعى الأهلي طرابلس إلى تحقيق البطولة السابعة في تاريخه لكأس ليبيا لكرة القدم بينما يمني فريق الأخضر نفسه بتحقيق أول لقب في تاريخه، إذ لم يسبق له التتويج بهذا اللقب.

بينما توجهت بعثة فريق الأخضر إلى تونس منذ ثلاثة أيام، ودخلت في معسكر مغلق تماما أمام الصحفيين والجماهير، بأمر من رئيس نادي الأخضر إدريس بوقويطين، لتمكين الفريق من التركيز حتى يوم المواجهة أمام الأهلي طرابلس.

بعثة فريق الأهلي طرابلس المتجهة إلى تونس، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس المتجهة إلى تونس، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس المتجهة إلى تونس، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس المتجهة إلى تونس، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس المتجهة إلى تونس، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس المتجهة إلى تونس، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)

بعثة فريق الأهلي طرابلس المتجهة إلى تونس، 28 أبريل 2023. (الإنترنت)