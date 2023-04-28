تكريم شخصيات رياضية على هامش حفل معايدة...

أقامت المنظمة الدولية للثقافة والرياضة حفل معايدة بقاعة فندق المهارى بطرابلس، ظهر أمس الخميس، بحضور رئيس المنظمة علي المخزوم ومدير قناة ليبيا الرياضية عزالدين بلعيد وعميدة جامعة الحاضرة الدكتور ناصر حمزة، ووسط حضور لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية الثقافية والعلمية والشخصيات النسائية، كرم خلاله مجموعة من الشخصيات الرياضية الليبية.
وألقى رئيس المنظمة علي المخزوم كلمة خلال الحفل، إلى جانب كلمات ألقتها بعض المنظمات النسائية، واختتم الحفل بكلمات حول الإرث التاريخي للشعب الليبي، ومعرض للمقتنيات الشعبية والصناعات التقليدية.
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تكريم شخصيات رياضية
وقدمت فرقة الفنون الشعبية لوحات فنية تراثية، كما كرم خلال احتفالية المعايدة العديد من الشخصيات، من بينها تكريم الكابتن أبوبكر باني المدرب السابق للمنتخب الليبي، ولاعب فريق الاتحاد، وذلك على هامش احتفالية المعايدة.
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