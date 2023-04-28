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تكريم شخصيات رياضية على هامش حفل معايدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 28 أبريل 2023, 04:25 مساء
تكريم شخصيات رياضية على هامش حفل معايدة
جانب من حضور حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
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أقامت المنظمة الدولية للثقافة والرياضة حفل معايدة بقاعة فندق المهارى بطرابلس، ظهر أمس الخميس، بحضور رئيس المنظمة علي المخزوم ومدير قناة ليبيا الرياضية عزالدين بلعيد وعميدة جامعة الحاضرة الدكتور ناصر حمزة، ووسط حضور لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية الثقافية والعلمية والشخصيات النسائية، كرم خلاله مجموعة من الشخصيات الرياضية الليبية.

وألقى رئيس المنظمة علي المخزوم كلمة خلال الحفل، إلى جانب كلمات ألقتها بعض المنظمات النسائية، واختتم الحفل بكلمات حول الإرث التاريخي للشعب الليبي، ومعرض للمقتنيات الشعبية والصناعات التقليدية.

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تكريم شخصيات رياضية
وقدمت فرقة الفنون الشعبية لوحات فنية تراثية، كما كرم خلال احتفالية المعايدة العديد من الشخصيات، من بينها تكريم الكابتن أبوبكر باني المدرب السابق للمنتخب الليبي، ولاعب فريق الاتحاد، وذلك على هامش احتفالية المعايدة.

كلمة رئيس المنظمة الدولية للثقافة والرياضية علي المخزوم خلال حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس)
كلمة رئيس المنظمة الدولية للثقافة والرياضية علي المخزوم خلال حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس)
كلمة عميد جامعة الحاضرة ناصر حمزة خلال حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
كلمة عميد جامعة الحاضرة ناصر حمزة خلال حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
كلمة مدير قناة ليبيا الرياضية عزالدين بلعيد خلال حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس)
كلمة مدير قناة ليبيا الرياضية عزالدين بلعيد خلال حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس)
فرقة الفنون الشعبية من حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
فرقة الفنون الشعبية من حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
جانب من حضور حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
جانب من حضور حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
جانب من حضور حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
جانب من حضور حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
جانب من حضور حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
جانب من حضور حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
تذكارات تراثية من حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
تذكارات تراثية من حفل المعايدة الذي نظمته المنظمة الدولية للثقافة والرياضة، 27 أبريل 2023. (الوسط: الصديق قواس).
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