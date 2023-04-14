عبدالحكيم عجروش يحرز بطولة البلياردو بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اختتمت أمس الخميس بطولة «لمة خير» الرابعة للعبة البلياردو، تحت رعاية بلدية سرت، بمشاركة 64 رياضيا وبحضور ومتابعة كبيرة من أحباء اللعبة في المدينة.

واستطاع اللاعب عبدالحكيم عجروش تحقيق لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على الرياضي عزالدين عجيل، وأقيمت المنافسات بمقهى «7 / 7» الذي وفر المناخ الملائم للمنافسات.

وكرم الفائزون والحكام ولجنة الإشراف على المنافسات التي نجحت في تنظيم البطولة، في ختام هذا المحفل الرياضي، وبحضور عضو المجلس البلدي صالح عيادة، ورئيس نادي الشعلة الثقافي الرياضي الاجتماعي عبدالسلام السطي، وعدد من أحباء الرياضة ومتابعيها.

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وفي سياق متصل حقق فريق اليرموك الأربعاء لقب بطولة دوري «لمة خير» الرمضاني للكرة الطائرة في نسخته الرابعة، التي تنظمه بلدية سرت، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق طلائع النصر.

اليرموك يفوز

وتحت أنظار الجماهير الحاضرة للمواجهة، استطاع اليرموك خطف المباراة بفوزه بشوطين مقابل شوط واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب ثانوية الاتحاد.

اللاعب عبدالحكيم العجروش يحتفل بجائزة بطولة لمة خير بسرت، 13 إبريل 2023. (الإنترنت)

جانب من بطولة «لمة خير» التي أقيمت في سرت، 13 أبريل 2023. (الإنترنت)

جانب من بطولة «لمة خير» التي أقيمت في سرت، 13 أبريل 2023. (الإنترنت)

جانب من بطولة «لمة خير» التي أقيمت في سرت، 13 أبريل 2023. (الإنترنت)

جانب من بطولة «لمة خير» التي أقيمت في سرت، 13 أبريل 2023. (الإنترنت)