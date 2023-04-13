طائرة اليرموك بطلا لدوري «لمة خير» الرمضاني

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

حقق فريق اليرموك لقب بطولة دوري «لمة خير» الرمضاني للكرة الطائرة في نسخته الرابعة، التي تنظمه بلدية سرت، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق طلائع النصر.

وتحت أنظار الجماهير الحاضرة للمواجهة، استطاع اليرموك خطف المباراة بفوزه بشوطين مقابل شوط واحد، في المباراة التي احتضنها ملعب ثانوية الاتحاد.

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تكريم وختام

وكرمت بلدية سرت الفريق الفائز بالبطولة وصاحب المركز الثاني، كما كرمت لجنة الإشراف والحكام الذين شاركوا في إنجاح هذه الفعالية، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي بمدينة سرت صالح علي وعدد من قدامى الرياضيين.

جانب من بطولة «لمة خير» الرمضانية في مدينة سرت، 12 إبريل 2023. (الوسط)

جانب من بطولة «لمة خير» الرمضانية في مدينة سرت، 12 إبريل 2023. (الوسط)